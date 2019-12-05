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  3. Murat Dalkılıç'tan şaşırtan itiraf: 7 kez estetik yaptırdım

Murat Dalkılıç'tan şaşırtan itiraf: 7 kez estetik yaptırdım

Murat Dalkılıç'tan şaşırtan itiraf: 7 kez estetik yaptırdım

Hande Erçel'le yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen şarkıcı Murat Dalkılı, 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu. 7 kez estetik yaptırdığını itiraf eden Dalkılıç, hakkında merak edilenleri anlattı.

İşte Murat Dalkılıç'ın açıklamalarından satır başları...

DÖVMEMİ SİLDİRMEYECEĞİM

Kolumdaki ‘Dalkılıç’ dövmesinin benim için özel bir anlamı var. Rahmetli dedem hep ‘oğlum adınıza sahip çıkın’ derdi. Dedem de benim hayatımda çok özel bir insandı. Onu kaybettikten sonra ‘Dalkılıç’ dövmesini yaptırdım. ‘Artık yeter, dövmeyi kapatalım ya da değiştirelim’ diyenler oldu. Ben hiçbir zaman değiştirmeyi düşünmüyorum.

BURNUMU 7 KEZ YAPTIRDIM

Estetik yaptırdım. Hatta 7 kez falan. İlkokuldan beri burnuma estetik yaptırıyorum. Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu.

Doktor o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış benim hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi. Artık bir şey de olsa burnumu yaptırmayacağım, yoruldum.

20 KİŞİYE KONSER VERDİM

Hayatım boyunca unutmadığım bir konserim var. Ozan Doğulu ile Avrupa bir festivalde sahne alacağız. Acayip hazırlandık. Dans gösterileri görsel şovlar falan, büyük bir organizasyon…

Ben sahneye çıkacağım içeride 7 bin kişi falan var. Asansörle sahneye çıktım, kendimi ortaya bir attım baktım 20 kişi var. ‘Biraz önce 7 bin kişi vardı. 15 dakikada ne zaman dağıldınız, kimden nasıl kaçıyorsunuz?’ o anları unutamam.

Turne bitti Türkiye’ye döndük. ‘İnanılmaz bir festival performansı, Murat Dalkılıç’tan Ozan Doğulu’dan’ diye haberler yaptırdık. Bu tarz olaylar başımıza gelebiliyor.


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