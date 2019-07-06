Murat Dalkılıç'tan romantik jest! Hande Erçel'e...
Yeni albüm için hazırlıklara başlayan Murat Dalkılıç’ın yeni şarkılarını önce Hande Erçel’e dinlettiği ve sevgilisinin onayını aldığı konuşuluyor. Ünlü şarkıcının bu romantik hareketi “Son karar Hande Erçel’in” şeklinde yorumlanıyor.
Murat Dalkılıç ile Hande Erçel kısa süren ayrılığın ardından yeniden bir araya geldi. Annesinin vefatıyla zor günler geçiren Hande Erçel’in en yakın destekçilerinden biri Murat Dalkılıç oldu. Sıkıntılı dönemleri geride bırakan çift, mutlu bir ilişki sürüyor.
Şimdilerde ‘Afeta’ albümüyle yakından ilgilenen Dalkılıç’a en büyük desteği ise Erçel veriyor. İddiaya göre şarkıcı yeni şarkılarını önce sevgilisine dinletip onun onayını alıyor.