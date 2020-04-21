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  3. Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel'in yeğeniyle paylaşım: Havada aşk var!

Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel'in yeğeniyle paylaşım: Havada aşk var!

Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel'in yeğeniyle paylaşım: Havada aşk var!

Oyuncu Hande Erçel ile bir dargın bir barışık ilişki sürdüren Murat Dalkılıç, şimdilerde karantina günlerini sevgisiyle geçiriyor. Dalkılıç, bu süreçte sosyal medyadan paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

Murat Dalkılıç son olarak Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'yle çekildiği kareleri Instagram hesabından paylaştı. Dalkılıç karelere, "Havada aşk var" notunu düştü.

Bu paylaşıma binlerce beğeni gelirken, Erçel de kalp emojisi bırakmayı ihmal etmedi. Demet Akalın ise "Seneye hadi inşalah gerçeği senin olsun" mesajını yazarak dikkatleri üzerine çekti.


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