Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel'in yeğeniyle paylaşım: Havada aşk var!

Murat Dalkılıç son olarak Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'yle çekildiği kareleri Instagram hesabından paylaştı. Dalkılıç karelere, "Havada aşk var" notunu düştü.

Bu paylaşıma binlerce beğeni gelirken, Erçel de kalp emojisi bırakmayı ihmal etmedi. Demet Akalın ise "Seneye hadi inşalah gerçeği senin olsun" mesajını yazarak dikkatleri üzerine çekti.