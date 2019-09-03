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  3. Murat Dalkılıç'ın Hande Erçel'e yazdığı şarkı tepki topladı

Murat Dalkılıç'ın Hande Erçel'e yazdığı şarkı tepki topladı

Murat Dalkılıç'ın Hande Erçel'e yazdığı şarkı tepki topladı

Murat Dalkılıç’ın, Hande Erçel’e yazdığı Müjgan şarkısının sözleri ortaya çıktı. Şarkı sözleri Erçel'İ mest ederken duyanların tepkisini çekti.

Ünlü popçu Murat Dalkılıç sevgilisi Hande Erçel'in gamzeleri ve kirpiklerinden esinlenip yazdığı ‘Müjgan’ şarkısıyla Erçel’i mest etti.

Şarkı sözleri ortaya çıkan eserde geçen 'sen insansan diğerleri ne?' ifadesi bazı dinleyenlerin tepkisini topladı. İşte o sözler...

"Yerlere göklere sığdıramaz ki 
Bu delinin yüzünü sevdim 
Yanağının orta yerindeki gamzesi 
Pes muadili yok 
Ne esmerler ne kumrallardan sırayı savdım 
Yandık ya yandık hey yavrum hey 
Sen insansan diğerleri ne?"

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