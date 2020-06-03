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  3. Murat Dalkılıç sevgilisi Hande Erçel'i güllere boğdu! 'Sevdiğim beyin hayırlı olsun deme şekli'
03 Haziran 2020 Çarşamba 11:23 | Son Güncelleme:

Murat Dalkılıç sevgilisi Hande Erçel'i güllere boğdu! 'Sevdiğim beyin hayırlı olsun deme şekli'

Murat Dalkılıç sevgilisi Hande Erçel'i güllere boğdu! 'Sevdiğim beyin hayırlı olsun deme şekli'

Oyuncu Hande Erçel, Kerem Bürsin'le başrolü paylaşacağı 'Sen Çal Kapımı' dizisinin çekimlerine başladı. Murat Dalkılıç da sevgilisine yolladığı çiçekle hayırlı olsun dileklerini iletti.

Merve Boluğur'dan boşandıktan sonra oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlayan Murat Dalkılıç, sevgilisine sürpriz yaptı. Ünlü şarkıcı, yeni projesiyle ekranlara dönmeyen hazırlanan Erçel'in setine çiçek yolladı.

Erçel, sevgilisinin hediye ettiği çiçekleri sosyal medya hesabından paylaştı. Erçel fotoğrafa, “Sevdiğim beyin hayırlı olsun deme şekli.” notunu düştü.


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