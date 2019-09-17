Murat Dalkılıç konser alanında akrabasını buldu

İzmir Balçova’da sevenleriyle buluşan Murat Dalkılıç, şarkılarını binlerce hayranıyla beraber seslendirdi. Konser sırasında bir izleyeninin akrabası olduğunu öğrenen Dalkılıç, kendisini sahneye çağırarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Memleketi İzmir’de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Dalkılıç, hemşerileriyle keyifli dakikalar yaşadı.