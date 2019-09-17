Murat Dalkılıç konser alanında akrabasını buldu
İzmir'de konser veren şarkıcı Murat Dalkılıç, izleyenler arasında bir akrabası olduğunu öğrenince şaşırdı. Dalkılıç, fotoğraf çektirmekten geri kalmadı.
İzmir Balçova’da sevenleriyle buluşan Murat Dalkılıç, şarkılarını binlerce hayranıyla beraber seslendirdi. Konser sırasında bir izleyeninin akrabası olduğunu öğrenen Dalkılıç, kendisini sahneye çağırarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Memleketi İzmir’de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Dalkılıç, hemşerileriyle keyifli dakikalar yaşadı.