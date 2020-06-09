Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7942
  • 7,6544
  • 371.809
  • 108571
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Murat Dalkılıç: Beni çıldırtmak mı istiyorsunuz?
09 Haziran 2020 Salı 11:16 | Son Güncelleme:

Murat Dalkılıç: Beni çıldırtmak mı istiyorsunuz?

Murat Dalkılıç: Beni çıldırtmak mı istiyorsunuz"

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'ın maddi zorluk yaşadığı, bu nedenle sevgilisi Hande Erçel'in aylık 30 bin liralık kiranın yarısını ödemeye başladığı söyleniyordu. İddiaları yalanlaya Dalkılıç, sosyal medya hesabından ateş püskürdü.

Murat Dalkılıç, hakkındaki maddi kriz haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından video çeken Dalkılıç, "Arkadaşlar şükürler olsun ki iflas etmedim. Kaldı ki doğru bile olsa insanların hayat arkadaşları birbirlerine destek olabilir. Bu çok doğal. Hande de böyle bir durum yaşasaydım elinden geleni yapardı" ifadelerini kullandı.

ÇOK SİNİRLENDİ!

Dalkılıç çıkan haberlere isyan ederek şunları da söyledi: "Diyelim ki böyle bir şey oldu bunu masa başından öğrenme ihtimaliniz sıfır. Beni çıldırtmak mı istiyorsunuz? Bunu bilme ihtimaliniz sıfır. Gündemin böyle ağır olduğu dönemlerde ne kadar çirkin Allah akıl fikir versin. Oturduğunuz yerden bizi haber yapıp para kazanıyorsunuz ya o devirler kapandı. Bu kadar sene bu kadar maruz kaldığımız şeyler artık yetti. Siz atın tutun diye hayaller kurmuyoruz kendinize gelin..."

Şarkıcı, olayın peşini bırakmayacağını da sözlerine ekledi.

MHP yol haritasını belirliyor... Bahçeli'den kurmaylarına talimat!
İran'dan flaş idam kararı: Süleymani suikastında parmağı var
Yer: Maçka Parkı... Ne çabuk normalleştik!
Adeta şifa kaynağı! Bu ilçenin altı kaynıyor
Fenerbahçe transferde bombayı patlattı
Sosyal mesafeli bank

Sosyal mesafeli bank

9 Haziran 2020 burç yorumları! Başak ve Kova burcunu ani bir haber bekliyor

9 Haziran 2020 burç yorumları! Başak ve Kova burcunu ani bir haber bekliyor

Adana'da 'şafak vakti' uyuşturucu operasyonu

Adana'da ''şafak vakti'' uyuşturucu operasyonu

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları