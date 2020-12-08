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  • Murat Cemcir'in zor günleri... Annesinin başından ayrılmıyor!
08 Aralık 2020 Salı 13:50 | Son Güncelleme:

Murat Cemcir'in zor günleri... Annesinin başından ayrılmıyor!

Murat Cemcir'in zor günleri... Annesinin başından ayrılmıyor!

Oyuncu Murat Cemcir'e geçen aylarda ailesinden üzücü bir haber geldi. Mayısta annesine kemik kanseri teşhisi konulan Cemcir, şimdilerde İstanbul-Tokat arasında mekik dokuyor.

Ailesi Tokat'ta yaşayan Murat Cemcir'in geçen mayısta kemik kanseri teşhisi konulan annesinin tedavisi devam ediyor. Vaktinin büyük bölümünü Tokat'ta annesinin başında geçiren oyuncunun hayatı yolda geçiyor. Sadece önemli işleri için İstanbul'a dönen Cemcir İstanbul-Tokat arasında mekik dokuyor.

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