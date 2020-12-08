Murat Cemcir'in zor günleri... Annesinin başından ayrılmıyor!

Ailesi Tokat'ta yaşayan Murat Cemcir'in geçen mayısta kemik kanseri teşhisi konulan annesinin tedavisi devam ediyor. Vaktinin büyük bölümünü Tokat'ta annesinin başında geçiren oyuncunun hayatı yolda geçiyor. Sadece önemli işleri için İstanbul'a dönen Cemcir İstanbul-Tokat arasında mekik dokuyor.