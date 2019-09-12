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  3. Murat Cemcir'in 'sarışın' ricası

Murat Cemcir'in 'sarışın' ricası

Murat Cemcir'in 'sarışın' ricası

Oyuncu Murat Cemcir, önceki akşam Arnavutköy’de bir kadınla objektiflere yansıdı. Sarışın kadının kim olduğuyla ilgili esprili bir açıklama da yaptı.

Başrollerini yakın arkadaşı Ahmet Kural ile paylaştığı “Baba parası” filmi için imaj değişikliği yapan oyuncu Murat Cemcir önceki akşam Arnavutköy’deydi. Çıkışta gazetecileri karşısında gören Murat Cemcir “Sarışın bir bayan değil, menajeri Gülay hanım ile birlikte yemek yedi derseniz sevinirim” şeklinde ilginç bir istekte bulundu.

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