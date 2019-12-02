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  3. Murat Cemcir: Allah canımı alsın ki en güzel doğum günümdü

Murat Cemcir: Allah canımı alsın ki en güzel doğum günümdü

Murat Cemcir: Allah canımı alsın ki en güzel doğum günümdü

Oyuncu Murat Cemcir önceki akşam yakın dostlarıyla 43. yaşını kutladı.

Akşam saatlerinde başlayan parti, gece 03.00’e kadar sürdü. Murat Cemcir, keyifli geçen partide doğum günü pastasının mumlarını dilek tutarak üfledi.

Mekan çıkışında doğum gününü kutlayan muhabirlere Cemcir, “40’lı yaşlara girdim. Allah canımı alsın ki en güzel doğum günüm oldu. En sevdiklerim buradaydı” şeklinde konuştu.

Murat Cemcir'in arkasından mekandan çıkan kadın, taksiye binerek yüzünü sakladı. Cemcir gizemli kadın için 'Arkadaşım' dedi.


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