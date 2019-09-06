Murat Boz'un sevgilisi Aslı Enver'den tektaş tepkisi! 'Size ne oluyor ki?'

Geçtiğimiz günlerde Aslı Enver’in sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf olay olmuş ve çok konuşulmuştu. Konser öncesi gazetecilerle kısa sohbet eden ikili "Biz Oğuzhan Koç hayranıyız ve şarkılarını bağıra bağıra söylemek için bugün buraya geldik" dedi. Sosyal medyada tektaş taktığı yönünde çıkan haberlere yanıt veren Aslı Enver, "Öyle bir şey yok, görüyorsunuz. Nereden çıktı bu anlamadım vallahi" dedi.

‘SİZE NE OLUYOR Kİ?’

Gazetecilerin "Tektaş yüzük ne zaman gelir?" sorusuna Murat Boz sessiz kalırken Aslı Enver "Tektaşı ben bile sormuyorum, size ne oluyor ki?" diyerek tepki verdi. Aslı Enver ve Murat Boz konser boyunca romantik dakikalar geçirdi.