Murat Boz'dan iddialı paylaşım: Birinci belli ikinci kim?

O Ses Türkiye adlı ses yarışmasının yeni sezonu için geri sayım başladı. Programda yıllardır jüri üyeliği yapan Murat Boz, program başlamadan önce esprili bir paylaşıma imza attı. Bu seneki performansından oldukça emin olan şarkıcı, Instagram hesabından rakiplerine şu sözlerle meydan okudu:

“Yeni Sezon hazırlıklarımız başladı. Jüri arkadaşlarımın ikincilik için verecekleri amansız mücadeleyi izlemek keyifli olacak. @osesturkiye @sedasayan @beyazitozturk26 @hadise #birincibelliikincikim #yenisezon #osestürkiye”