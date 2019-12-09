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  3. Murat Boz'dan iddialara yanıt geldi! 'Haberler asılsızdır'

Murat Boz'dan iddialara yanıt geldi! 'Haberler asılsızdır'

Murat Boz'dan iddialara yanıt geldi! 'Haberler asılsızdır'

Ünlü şarkıcı Murat Boz'un aracını engelli otoparkına park ettiği iddia edilmişti. Boz bu haberlere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Aslı Enver'le yeniden yollarını ayıran Murat Boz, son olarak aracını engelli yerine park ettiği iddialarıyla gündeme gelmişti. Şarkıcı, bu haberlere Insragram hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

Ünlü popçu şöyle konuştu: "Engelli otoparkına aracımı park ettiğim yönünde çıkan haberler asılsızdır. ‘BOZ’ plakalı bir aracım yoktur."


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