Murat Boz'dan iddialara yanıt geldi! 'Haberler asılsızdır'

Aslı Enver'le yeniden yollarını ayıran Murat Boz, son olarak aracını engelli yerine park ettiği iddialarıyla gündeme gelmişti. Şarkıcı, bu haberlere Insragram hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

Ünlü popçu şöyle konuştu: "Engelli otoparkına aracımı park ettiğim yönünde çıkan haberler asılsızdır. ‘BOZ’ plakalı bir aracım yoktur."