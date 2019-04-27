Murat Boz Aslı Enver ile evleneceği iddialarına cevap verdi!

Aslı Enver, Murat Boz ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmüyor. Aslı Enver ile Murat Boz hayranları çiftin düğün gününü merakla beklerken evlilik iddialarına bir yenisi daha eklendi.

2015 yılında birlikte olmaya başlayan Boz ile Enver'in 10 Mayıs'ta evlenecekleri öne sürüldü. Barıştıktan sonra birlikte görüntü vermekten kaçınan Murat Boz-Aslı Enver çiftinin, güzel oyuncunun doğum günü olan 10 Mayıs'ta sessiz sedasız evleneceği öne sürüldü. Evlilik sinyalini ilk veren isim Acun ılıcalı olmuştu. Rutin kontrol için geldiği poliklinikte yaklaşık 45 dakika kalan Murat Boz, basın mensupların kendisine yönelttiği soruları duymazlıktan geldi.

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan “Murat Boz ile Aslı Enver 10 Mayıs’ta nikah masasına oturacak" haberinin hatırlatılması üzerine ise “Benim neden haberim yok?” karşılığını verdi.

O Ses Türkiye yarışmasında juri üyeliği yapan Murat Boz, Acun Ilıcalı'nın daveti üzerine Dominik'e gitti. Domik'te sosyal medya üzerinden fotoğraf paylaşan yakışıklı şarkıcıyı hayranları yorum yağmuruna tuttu.