Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı Meryem Uzerli hamile mi?

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan karakteri ve sempatik Türkçesiyle, Türk halkının gönlüne taht kuran Meryem Uzerli, her hareketiyle magazin gündemine gelmeye devam ediyor. İmaj değişiminden sosyal medyada yaptığı paylaşımlara kadar ilgiyle takip edilen Uzerli hakkında son olarak şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

HAMİLE Mİ?

Zamazingo adlı bir magazin sayfasının iddiasına göre; bir süredir Amerikalı sevgilisiyle Berlin’de yaşayan Meryem Uzerli 6 aylık hamile. Burada bir kafe açan Uzerli; sessiz, sakin ve skandallardan uzak bir hayat seçerek yaşamaya başlamış. Ayrıca güzel oyuncunun bir kız bebek beklediği de öne sürülüyor.