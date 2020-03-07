Muhterem Nur ile Müslüm Gürses arasındaki yaş farkı nedir? İşte Müslüm Gürses ve Muhterem Nur aşkı

Sağlık durumu kötüleşen ve bilinci kapanan Muhterem Nur'un hayatını kaybettiği söyleniyor. Dokturundan henüz resmi açıklama gelmemesine karşın Müslüm Gürses'in ve Muhterem Nur'un sevenleri aralarındaki büyük aşk ile ilgili arama yapmaya başladı. Muhterem Nur ile Müslüm Gürses arasındaki yaş farkı nedir? sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Müslüm Gürses ve Muhterem Nur aşkı ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

MÜSLÜM GÜRSES İLE MUHTEREM NUR ARASINDAKİ YAŞ FARKI

Muhterem Nur ile Müslüm Gürses arasındaki yaş farkı merak ediliyor. Muhterem Nur 1932 yılında, Müslüm Gürses ise 1953 yılında doğmuştur. İkilinin arasında yaş farkı 21'dir.

MÜSLÜM GÜRSES İLE MUHTEREM NUR NE ZAMAN EVLENDİ?

Muhterem Nur, 1982 yılının Mayıs ayında, ileriki yıllarda arabesk müziğin “baba” lakaplı olan Müslüm Gürses ile Malatya turnesinde tanışarak hayatına yeni bir yön çizdi. İki sanatçı 5 Mayıs 1986 da Beykoz Evlendirme Memurluğunda gizlice evlenmiştir.

MÜSLÜM GÜRSES VE MUHTEREM NUR AŞKI

İşte Muhterem Nur ile Müslüm Gürses'in birbirleri için söyledikleri o eşsiz sözler...

"Adana’da onun filmlerini hiç kaçırmazdım. Platonik olarak seviyordum. Onu görmek rüya gibi bir şeydi o zamanlar." - Müslüm Gürses

"Kendisini hiç tanımıyordum. ‘Ben İnsan Değil miyim’ diye bir şarkısı vardı, dinleyip dinleyip ağlıyordum ama sahibini bilmiyordum. Sadece güzel bir şarkı diye dinliyordum." - Muhterem Nur

"Teslimiyetçi olmak kötü mü? Sevdiğine teslim oluyorsun sonunda. Bu alçaltıcı bir şey olmasa gerek." - Müslüm Gürses

"Her insana bel bağlamam ama Muhterem Hanım, bu dünyanın insanı değil." - Müslüm Gürses

"Bu dünyada tek başına kalırsa kurtlar sofrasında yem olur. Onun benden sonra yalnız kalmasından korkuyorum." - Muhterem Nur

"Hiçbir zaman ‘Büyük sanatçı olduk, muhit değiştiriyoruz’ demedik. İstesek, oralarda oturacak gücümüz vardı. Oturmadık. Özümüzden kopmadık." - Muhterem Nur

"Muhteşemdir. 30’uncu yılında evliliğimiz, dışarıda bana hep Muhterem Hanım diye hitap eder. Bir gün dedim ki “Müslüm, bari evdeyken ‘Muhterem’ de!” - Muhterem Nur

"Kuaför saçımı yaparken ona bağırırdı: “Güner biraz kenara çekil de Muhteremciğimin yüzünü göreyim!”. Evde ben nereye oturursam o da karşıma otururdu." - Muhterem Nur

"Ondan önce yaşamıyordum. Mutlu olmayı, huzuru anladım. Eğer bir gün gözlerim görmez, ayaklarım tutmaz, kollarım da yukarıya kalkıp ona yardım etmezse, o zaman Müslüm’ü yalnız bırakırım.” - Muhterem Nur

"Hiç ayrılmayı düşünmedik. Hiç kavga etmedik. 30 sene birbirimizden bir kere koptuk; o da Avustralya’ya gittiğinde. Onun dışında hep beraberdik. "