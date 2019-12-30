Müge Boz: Caner çok iyi bir baba

Geçtiğimiz ay kızları Vina'yı kucaklarına alan oyuncu Müge Boz ile basketbolcu eşi Caner Erdeniz, önceki akşam objektiflere yansıdı. Yaklaşık 35 günlük olan kızları Vina ile Avm içerisinde mağazaları gezen çiftin keyifleri yerindeydi.

Basketbolcu Caner Erdeniz’in kızları Vina’yı bebek taşıma askısıyla taşıdığı görüldü. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden çift, yeni yılda evlerinde olacaklarını söyledi. Müge Boz, “Yılbaşında arkadaşlarımızla evde olacağız bu sene” dedi.

Güzel oyuncu basketbolcu eşi Caner Erdeniz’in babalığı hakkında, “Caner, çok iyi bir baba Vina’nın gazını çıkarıyor, bezini değiştiriyor” dedi. Eşi Caner Erdeniz’in kızlarına alışveriş yaptığını söyleyen Müge Boz, “Caner bu ara sürekli Vina’ya kıyafet siparişi veriyor. Elinde poşetlerle eve geliyor” derken muhabirlerin, “Size artık hediye gelmiyor mu” sorusuna Müge Boz, ”Bir sene Vina için hediyeler ve alışveriş yapacağız” derken Caner Erdeniz ise “Şu aralar bir kıskanmalar var” diye cevap verdi.