Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7075
  • 6,2584
  • 274.165
  • 103509
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Müge Anlı'dan alkışlanacak hareket! 'Ben aramama hakkımı kullanıyorum'

Müge Anlı'dan alkışlanacak hareket! 'Ben aramama hakkımı kullanıyorum'

Müge Anlı'dan alkışlanacak hareket! 'Ben aramama hakkımı kullanıyorum'

Müge Anlı, hamile eşini döven kocayı aramak isteyen yakınlarını reddetti. Müge Anlı'nın bu hareketine sosyal medyadan destek geldi.

Kız çocuk doğurduğu için hamileyken bile eşine şiddet uygulayan erkek kayboldu onu aramaya gelenlere Müge Anlı tepki gösterdi. “Ben her kaybı aramak zorunda değilim. Aramama hakkımı kullanıyorum. Bu duruma bir kere düştüm. O zaman da söyledim bilseydim almazdım diye. Bence siz jandarmaya başvurun çok özür diliyorum” diyen Müge Anlı'nın bu tepkisi sosyal medyada gündem oldu ve desteklendi.

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Miss Turkey 2019 birincisi Simay Rasimoğlu oldu!
Berfu Yenenler görücüye çıkardı: İşte Kuzey'in odası
Hande Erçel: Sınırımı zorlarım
Şeyma'nın sevgilisi etek giydi, sosyal medya yıkıldı
Sinan'dan Burcu'ya 'geri dön' çağrısı
<p>Türkiye’nin en büyük kuş göç yollarından biri olan Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesindeki Acıgöl’

Göç Seremonisi Yine Hayran Bıraktı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Alman şirket açıkladı! F-35'in 'radar' karizması çizildi!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları