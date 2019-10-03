Müge Anlı'dan alkışlanacak hareket! 'Ben aramama hakkımı kullanıyorum'

Kız çocuk doğurduğu için hamileyken bile eşine şiddet uygulayan erkek kayboldu onu aramaya gelenlere Müge Anlı tepki gösterdi. “Ben her kaybı aramak zorunda değilim. Aramama hakkımı kullanıyorum. Bu duruma bir kere düştüm. O zaman da söyledim bilseydim almazdım diye. Bence siz jandarmaya başvurun çok özür diliyorum” diyen Müge Anlı'nın bu tepkisi sosyal medyada gündem oldu ve desteklendi.