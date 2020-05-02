Müge Anlı kimdir, nereli? Müge Anlı kaç yaşında, evli mi? İşte kızı ve hakkında merak edilenler…

Müge Anlı kaç yaşında? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı. ATV ekranlarında yayınlanan programıyla uzunca bir süredir Türkiye’nin nabzını tutan Müge Anlı, Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programına evinden konuk oluyor. Müge Anlı kimdir, nereli? gibi soruların yanıtı araştırılmaya başladı. Müge Anlı kaç yaşında, evli mi? sorularının yanıtı ve hayatı haberimizde…

MÜGE ANLI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olmuştur. Lisans eğitiminin ardından akademik kariyerine devam etmek isteyen Anlı, Kadir Has Üniversitesi’nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yapmıştır.

Bir kız çocuğu sahibi olduğu Burhan Akdağ’dan 2008 yılında ayrılan Müge Anlı, Televizyon kariyerine magazin dalında giriş yapmıştır. İlk yapımına Kanal D ekranlarında başlamış, magazin camiasının bilindik ismi Şenay Düdek ile birlikte Dobra Dobra programını yapmıştır. Sadece magazin üzerine kurulu olan ve sevilerek izlenen programda magazin camiasının önemli isimlerini ağırlayan Anlı, beğeni toplayan programın ikinci sezonunu Pakize Suda ile birlikte yapmıştır.

Dobra Dobra programı ile birlikte edindiği sunuculuk tecrübesini farklı alanlara taşımak isteyen güzel sunucu, Atv ekranında tek başına üstlendiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programını hayata geçirmiştir. Hukuk konusundaki bilgi ve tecrübesini de kullanan Anlı, programında yakınlarını arayan insanları ve faili meçhul cinayetleri konu olarak ele aldı. Birçok cinayeti programı aracılığıyla aydınlatmayı başaran güzel sunucu, bu programa gündüz kuşağında devam etmektedir.

MÜGE ANLI'NIN KIZI KİM?

Müge Anlı, 1993 yılında gazeteci Burhan Akdağ ile evlendi. Çiftin 15 yıl süren evlilikleri 2008 yılında sona erdi. Müge Anlı'nın evliliğinden 2002 doğumlu Lidya Müge ismini verdiği bir kızı var. Müge Anlı’nın basından uzak tuttuğu kızı Lidya Müge Akdağ, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gönderdiği mektupla konuşulmuştu. Kızından gelen mektupla duygusal anlar yaşayan Müge Anlı, 'ben böyle bir çocuk yetiştirdiğim için rabbime şükrediyorum' açıklamasında bulunmuştu.

