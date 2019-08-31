Müge Anlı ekranlara geri dönüyor! Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman yayınlanacak?

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı'nın programı 12'inci sezonuyla ekranlara geri dönüyor.

NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Türkiye'de sabah saatlerinde en çok izlenen programlardan Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezon yayınına Pazartesi günü başlayacak.

Müge Anlı; geride kalan sezonlarda, 100'lerce faili meçhul cinayetleri aydınlatıp, 1000'lerce kayıp insanı ailesine kavuşturdu.

(İHA)