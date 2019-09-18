Müge Anlı canlı yayını başladı! 18 Eylül Müge Anlı Palu ailesi son dakika haberleri

Müge Anlı canlı yayını son dakika açıklamaları araştırılıyor. Palu ailesi olayında son durum nedir? 18 Eylül’de Müge Anlı Palu ailesi davası ile ilgili bilgi verdi. Müge Anlı ayrıca Palu ailesinin avukatının gaz lambası tekniği ile ilgili açıklama yaptığını bildirdi. Avukat, Tuncer Ustael’de narsist kişilik bozukluğu olduğu ve diğer sanıklar üzerinde ‘gaz lambası’ tekniğiyle baskı kurarak, istediklerini yaptırabildiğini söyledi.

MÜGE ANLI CANLI YAYININDA NELER OLUYOR?

18 Eylül'de Palu ailesi ile ilgili açıklamalar yapıldı. Müge Anlı, davada tahliye olmadığını açıkladı. Ailenin avukatının yeniden akıl sağlığı raporu istediğini duyurdu. Yeniden akıl sağlığı raporu istemini mahkeme reddetti.

Müge Anlı ayrıca Palu ailesinin avukatının gaz lambası tekniği ile ilgili açıklama yaptığını bildirdi. Avukat, Tuncer Ustael’de narsist kişilik bozukluğu olduğu ve diğer sanıklar üzerinde ‘gaz lambası’ tekniğiyle baskı kurarak, istediklerini yaptırabildiğini söyledi.

PALU AİLESİ OLAYINDA GELİŞMELER DEVAM EDİYOR

Yeni sezonda Palu ailesi ile ilgili eski görüntüler yayınlandı. Palu ailesinin avukatı canlı yayına katıldı. Daha önceki yayınların ardından 6 kişinin tutuklandığı açıklandı. Yayında hiçbir şeyi kabul etmeyen Havva Palu'nun mahkemede neler yaptığı açıklandı. Palu ailesi olayında itiraflar art arda geldi. Herkes Tuncer’i suçladı.