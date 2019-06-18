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  3. Müge Anlı canlı yayında açıkladı! İşte Müge Anlı'nın yeni programı

Müge Anlı canlı yayında açıkladı! İşte Müge Anlı'nın yeni programı

Müge Anlı canlı yayında açıkladı! İşte Müge Anlı'nın yeni programı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün yayınlanıyor. ATV ekranlarında izleyicisi ile bulunan Müge Anlı 21 Haziran’da sezon finaline giriyor. Sevilen televizyon programının sezon finali yapmasının ardından Anlı yeni programının başlayacağının müjdesini verdi. Anlı, canlı yayında yaptığı açıklamada programın hangi kanalda yayınlanacağını ve ismini duyurdu.

Müge Anlı canlı yayını izleyiciler tarafından severek takip ediliyor. ATV ekranlarında yayınlana program her bölümü ile reyting rekorları kırıyor. Sevilen sunucu her bölümde merak edilen konuları ele alıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert 21 Haziran Cuma günü sezon finali yapacak. Anlı, canlı yayında yaptığı açıklamada programın hangi kanalda yayınlanacağını ve ismini duyurdu. Müge Anlı’nın sunacağı “Güven Bana” programı yine ATV ekranlarında izleyicinin beğenisine sunulacak. Daha önce Tamer Karadağlı’nı sunduğu programda Anlı’nın nasıl bir performans sergileyeceği ise merak konusu.

 

MÜGE ANLI CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Müge Anlı canlı yayında yeni projesini açıkladı. Müge Anlı’nın sunacağı “Güven Bana” programı yine ATV ekranlarında izleyicinin beğenisine sunulacak. Sevilen isim açıklamasında, “Tamer Karadağlu sunduğunda da keyifle izlediğim bir programdı. Fakat ben onun gibi sunamıyorum tabi, ben karışıyorum. İstiyorum ki insanlar para kazansın. Bilemeyenler olunca kızabiliyorum. Cumartesi ve Pazar günü hiç uyumadım ama çok keyif aldım. Daha günü ve saati belli değil. İnşallah yazın da keyifle izlersiniz.” dedi.

PROGRAM HANGİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Henüz programın başlayacağı tarih açıklanmadı.

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