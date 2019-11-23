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  3. Müfit Can Saçıntı: Mal varlığımı bulan bana da haber versin

Müfit Can Saçıntı: Mal varlığımı bulan bana da haber versin

Müfit Can Saçıntı: Mal varlığımı bulan bana da haber versin

Mandıra Filozofu, Yaşamak Güzel Şey ve Babamın Ceketi gibi filmleriyle yıldızı parlayan oyuncu ve yönetmen Müfit Can Saçıntı, Twitter'da takipçileriyle ilginç bir diyalog yaşadı.

Google'da mal varlığı ile ilgili bir arama olduğunu fark eden Saçıntı, bunu dalgaya alarak, "Benim mal varlığımı da araştıran olmuş. Burdan kendilerine sesleniyorum: Bulurlarsa bana da haber versinler. Kırışalım" dedi.

Ünlü oyuncunun bu paylaşımına takipçilerinden de esprili yorumlar geldi. Bir takipçisi "Gizli mood'da arama yaptığına göre kesin bir şeyler gizliyorsun" derken, bir başkası "Sizin zayıf tarafınızı bulmaya çalışan bir kitle bu" yorumunu yaptı.

Çok sayıda takipçisi de Saçıntı'ya "Senin gönlün zengin abi" ya da "Adamlığın en büyük servetin değil mi?" yorumlarını yazdı.


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