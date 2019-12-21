Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal'dan yeni proje müjdesi

Kısa sürede fenomen haline gelen Mucize Doktor dizisi oyuncularının da yıldızını parlattı. Dizide Nazlı rolüne hayat veren Sinem Ünsal, güzelliği ve yeteneğiyle çok konuşulur hale geldi. Hal böyle olunca reklamcıları da peşinde koşturan Ünsal, gelen teklifler arasından bir kozmetik markasıyla prensipte anlaştı. Ünsal'ın yer aldığı reklamlar yakında televizyonlarda yayınlanacak.

SİNEM ÜNSAL KİMDİR?

Sinem Ünsal, 1993 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında rol aldığı Çoban Yıldızı dizisi ile yaşamış; ardından Siyah Beyaz Aşk, Kızım dizilerinde rol almıştır. Sinem Ünsal, şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Mucize doktor dizisinde Asistan Doktor Nazlı karakterine hayat vermektedir. Sinem Ünsal, 1.68 metre boyunda, 54 kilo ve Oğlak burcudur.

SİNEM ÜNSAL’IN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER:

2019 – Mucize Doktor (Nazlı) (TV Dizisi)

2018 – Kızım (Sevgi) (TV Dizisi)

2017-2018 – Siyah Beyaz Aşk (Gülsüm) (TV Dizisi)

2017 – Çoban Yıldızı (Güneş) (TV Dizisi)