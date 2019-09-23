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  3. Mucize Doktor'un kadrosuna Gökçe Akyıldız da dahil oldu

Mucize Doktor'un kadrosuna Gökçe Akyıldız da dahil oldu

Mucize Doktor'un kadrosuna Gökçe Akyıldız da dahil oldu

Yayın hayatına yeni başlayan Mucize Doktor dizisine bir isim daha katıldı. İlk iki bölümüyle reyting sonuçlarında deprem etkisi yaratan Mucize Doktor’a genç oyuncu Gökçe Akyıldız da dahil oldu.

Savant sendromlu deha bir doktorun hikayesi anlatılan Mucize Doktor, kadrosuna yeni bir ismi daha kattı. İlk iki bölümüyle reyting listelerini altüst eden Mucize Doktor’a, Kırgın Çiçekler dizisiyle yıldızı parlayan Gökçe Akyıldız da katıldı. Akyıldız’ın, Ada isimli bir hastayı canlandıracağı ve Taner Ölmez ile pek çok sahnede yer alacağı belirtildi.

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