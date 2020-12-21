Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ölmez: Bu nikah kıyılacak!

Mucize Doktor dizisinde Ali karakterine hayat veren Taner Ölmez dünya evine giriyor. Geçtiğimiz haziran ayında kendisi gibi oyuncu Ece Çeşmioğlu ile nişanlanan Taner Ölmez 2021 yılında evleneceklerini duyurdu.



Taner Ölmez yaptığı açıklamada: "Nişanlım Ece Çeşmioğlu ile 2021'in yazında evleneceğiz. Pandemi bitmezse bile sınırlı sayıda davetliyle bu nikah kıyılacak" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan diziden haftalık 30 bin TL kazanan Taner Ölmez, Bağdat Caddesi’nden 3 milyon TL’ye bir ev satın aldı. Kız arkadaşıyla evlendikten sonra yaşamını buradaki lüks dairesinde sürdürecek olan oyuncu, evin dekorasyonunu da Çeşmioğlu’nun zevkine göre döşeyecek.