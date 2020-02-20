Mucize Doktor'a konuk olan Yasemin Özilhan fikrini değiştirdi: Setlere dönüyor!

Yasemin Özilhan, 2002’de oyunculuğa başlamış, 2011’de Anadolu Holding’in veliahtı İzzet Özilhan ile evlenince mesleğini bırakmıştı. İki çocuk annesi olduktan sonra da dönmeyeceğini açıklamıştı.

FİKRİNİ DEĞİŞTİRDİ

2 ay önce 'Mucize Doktor' dizisine konuk oyuncu olarak katılan Yasemin Özilhan fikrini değiştirdi. Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; "İyi bir senaryo gelirse neden olmasın, oynarım. Setleri özlediğimi fark ettim” dedi.

Ancak şartları var. Yasemin Özilhan’ın setkuralları şöyle: Haftanın 3 günü çalışacak. Sette bulunma süresi 4 saati geçmeyecek. Senaryoda kendisini, ailesini rahatsız edecek sahneler olmayacak.

EŞİYLE SETTE TANIŞMIŞTI

Yasemin Özilhan, 2006-2010 arasında ‘Doktorlar’da oynadı. Dizi, Özilhan Ailesi’nin sahibi olduğu hastanede çekiliyordu. Çift, İzzet Özilhan’ın bir gün seti ziyaret etmesiyle tanıştı.