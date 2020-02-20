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  3. Mucize Doktor'a konuk olan Yasemin Özilhan fikrini değiştirdi: Setlere dönüyor!

Mucize Doktor'a konuk olan Yasemin Özilhan fikrini değiştirdi: Setlere dönüyor!

Mucize Doktor'a konuk olan Yasemin Özilhan fikrini değiştirdi: Setlere dönüyor!

Doktorlar dizisiyle yıldızı parlayan Yasemin Özilhan, evlendikten sonra mesleği bırakmış ve bir daha setlere dönmeyi düşünmediğini açıklamıştı. Özilhan fikrini değiştirdi ve dizi tekliflerine yeşil ışık yaktı.

Yasemin Özilhan, 2002’de oyunculuğa başlamış, 2011’de Anadolu Holding’in veliahtı İzzet Özilhan ile evlenince mesleğini bırakmıştı. İki çocuk annesi olduktan sonra da dönmeyeceğini açıklamıştı.

FİKRİNİ DEĞİŞTİRDİ

2 ay önce 'Mucize Doktor' dizisine konuk oyuncu olarak katılan Yasemin Özilhan fikrini değiştirdi. Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; "İyi bir senaryo gelirse neden olmasın, oynarım. Setleri özlediğimi fark ettim” dedi. 

Ancak şartları var. Yasemin Özilhan’ın setkuralları şöyle: Haftanın 3 günü çalışacak. Sette bulunma süresi 4 saati geçmeyecek. Senaryoda kendisini, ailesini rahatsız edecek sahneler olmayacak.

EŞİYLE SETTE TANIŞMIŞTI

Yasemin Özilhan, 2006-2010 arasında ‘Doktorlar’da oynadı. Dizi, Özilhan Ailesi’nin sahibi olduğu hastanede çekiliyordu. Çift, İzzet Özilhan’ın bir gün seti ziyaret etmesiyle tanıştı.


Yasemin Özilhan fikrini değiştirdi: Setlere dönüyor!
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