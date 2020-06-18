Mucize Doktor ne zaman başlıyor? Mucize Doktor yeni bölüm tarihi belli mi?

Fox Tv ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı ilk bölümden beri reyting rekorları kıran Mucize Doktor dizisinin yeni bölümleri izleyiciler tarafından bekleniyor. Dizide koronavirüs salgını nedeni ile setlere ara verilmişti. Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi Mucize Doktor'un yeni bölümleri yerine özel bölümler ve 1. bölümden itibaren tekrar bölümleri verilmeye devam ediliyor. Ancak normalleşme süreci ile bazı dizilerin yeni bölümlerinin verilmesi ile Mucize Doktor'un yeni bölüm tarihi de araştırılmaya başlandı. Mucize Doktor ne zaman başlıyor, sorusunun yanıtı haberimizde...

MUCİZE DOKTOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Mucize Doktor'un yeni bölümlerinin ne zaman yayımlanacağı henüz belli değil. Yapım şirketinin önümüzdeki günlerde açıklama yapması bekleniyor.

Dizide Başhekim Adil karakterini canlandıran Reha Özcan, Kıvılcım karakterine hayat veren Özge Özder'in yayınına konuk oldu. Özge Özder, çekimlerle ilgili olarak "Yaz tatilinden sonra ikinci sezon olarak başlayacağız büyük ihtimalle" dedi. Yayınlanan son bölüm sezon finaliydi bence de, çünkü bu saatten sonra ekibin toparlanması çok zor diyen Reha Özcan, "Ayrıca bu saatten sonra hastanede çekim yapmamız zor, stüdyoya gireceğiz. İyi taraftan bakalım, elimizde bir sürü senaryo olacak. Temmuz - Ağustos aylarında bomba gibi gireriz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Dizinin son bölümünde Damla ve Nazlı, ilk kez bir hastanın sorumluluğunu birlikte üstlendiler. Ancak birbiriyle anlaşamadıkları için direkt birbirlerine girdiler. Diğer tarafta ise Doktor Ali Vefa, her şeye rağmen, babasını kurtarma kararı aldı. Ancak bu ani karar değişimi kimse tarafından hoş karşılanmadı. Köşeye sıkışan Doktor Ali Vefa, babasıyla ilgili hüsranını Ferman’la birlikte çalıştıkları vakaya yansıttı. Bunun üzerine manevi kardeşler, Ferman ve Ali, ciddi ciddi yolları ayırmanın eşiğine geldiler.

MUZİCE DOKTOR OYUNCULARI

Doktor Ali Vefa (Taner Ölmez)

Doktor Ferman (Onur Tuna)

Doktor Adil (Reha Özcan)

Doktor Nazlı (Sinem Ünsal)

Beliz (Hazal Türesan)

Kıvılcım (Özge Özder)

Doktor Tanju (Murat Aygen)

Doktor Demir (Fırat Altınmeşe)

Hemşire Açelya (Hayal Köseoğlu)

Başheşire Selvi (Bihter Dinçel)

Hemşire Güneş (Korhan Herduran)