Mucize Doktor dizisinin setinde gerginlik mi var? O mesajlar ortalığı karıştırdı!

Mucize Doktor dizisinin yıldızı Murat Aygen, dün gece Instagram hesabından "İçinde sen olduktan sonra" başlığıyla bir yazı paylaştı. Aygen'in paylaşımına rol arkadaşının yaptığı yorum ise sosyal medyayı karıştırdı.

Hayal Köseoğlu, paylaşımın altına, "Bu laf sanırım Fırat'la (Altunmeşe) bana... Neyse... Bizi bi sevemedin ya... Hiçbir şey demiyorum" yazdı. Köseoğlu'nun gece yarısı sıradan bir söze karşı bu alınganlığı neden gösterdiği merak konusu oldu, sette gerginlik yaşandığı iddiası akıllara geldi.

YORUM YAĞINCA AÇIKLAMA YAPTI

Sosyal medyada Hayal Köseoğlu'na pek çok yorum gelince oyuncu konuya açıklık getirdi. Köseoğlu, "Şaka yaptım. Şaka şaka... Herkes ciddiye almış. İyi oyunculuk budur. Yazı diliyle bile herkesi inandırdım" dedi. Hayal Köseoğlu daha sonra Murat Aygen'le fotoğraf "Kara mizahım anlaşılmayınca ben" notuyla fotoğraf paylaştı.