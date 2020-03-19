Mucize Doktor bu akşam var mı? Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman? İşte FOX yayın akışı

Mucize Doktor yeni bölümü büyük bir heyecan ile bekleniyor. Doktor Ali Vefa'nın kendisini sokağa atan babasını yıllar sonra karşısında bulması üzerinde olayların gelişeceği Mucize Doktor'un yeni bölümünün bugün yayınlanıp yayınlanmayacağı merakl ediliyor. 19 Mart Fox Tv yayın akışı haberimizden ulaşabilirsiniz.

MUCİZE DOKTOR BU AKŞAM VAR MI?

Mucize Doktor yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de FOX Tv ekranlarında yayınlanıyor.

19 MART FOX TV YAYIN AKIŞI

19:00 Ana Haber

20:00 Mucize Doktor

00:15 Baraj

02:45 Temizlik Benim İşim

MUCİZE DOKTOR 27. BÖLÜM ÖZETİ

Kendisini sokağa atan babasını yıllar sonra karşısında bulan Ali’nin yüzleşmesi gereken ciddi meseleler vardır. Ama Ali bunlarla yüzleşmek yerine ameliyat sırasında ölen, kimsesiz bir hastayı takıntı haline getirir ve bütün uyarılara rağmen işin peşini bırakmaz. Diğer tarafta yeni klinikteki görevine başlayan Nazlı, samimiyetine bir türlü inanamadığı Damla’yla çalışmak zorundadır. Vakalar süratle tepe noktalarına tırmanırken kaçınılmaz olan gerçekleşir ve Ali babasıyla yüzleşir. Ama bu, herkesin beklediğinden çok daha kötü sonuçlar doğuracaktır.