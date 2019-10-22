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  3. Muazzez Abacı sevenlerini korkuttu! Hastaneye kaldırıldı...

Muazzez Abacı sevenlerini korkuttu! Hastaneye kaldırıldı...

Muazzez Abacı sevenlerini korkuttu! Hastaneye kaldırıldı...

Usta sanatçı Muazzez Abacı, evinde bir kaza atlattı. Geçirdiği kazada ise ayağını 3 yerinden kırdı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa'nın haberine göre; Yatağında dinlenirken çalan telefonuna ulaşmak isteyen sanatçı bir anlık telaşı sonucu düşerek ayağını üç ayrı yerinden kırdı.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi GOP Hastanesi'ne kaldırılan Muazzez Abacı'nın yarın ameliyata alınacağı ve ziyaretçi kabul etmesinin doktorları tarafından yasaklandığı öğrenildi.

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