Muazzez Abacı ameliyat oldu! Sağlık durumu nasıl?

Yapılan tetkik sonucu Muazzez Abacı’nın sağ ayak bileğinde çiftli kırık tespit edildi. Sanatçı önceki gün Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde ameliyata alındı.

Abacı’nın doktoru Murat Mert, “Kırık tedavisi uygulandı ve ayak alçıya alındı. Alçı 4 hafta kalacak, daha sonra fizik tedaviye geçilecek” dedi. Hasta yatağından sevenlerine mesaj gönderen Abacı ise “En kısa sürede sahneye çıkacağım, ameliyata da şarkı söyleyerek girdim” diye konuştu.