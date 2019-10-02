Miss Turkey 2019 İdil Doğa Oral kimdir? İdil Doğa Oral kaç yaşında?

İdil Doğa Oral’ın boyu, yaşı ve eğitimi araştırılıyor. Miss Turkey İdil Doğa Oral kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? Türkiye güzelinin seçileceği yarışma için nefesler tutuldu. Miss Turkey 2019 Güzellik Yarışması 02 Ekim 2019 Çarşamba günü yapılacak. 20 finalist arasından bir isim birinci olacak. Haberimiz içerisinden İdil Doğa Oral ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

İDİL DOĞA ORAL KİMDİR?

İdil Doğa Oral, Miss Turkey'de 6 numarada yer alacak. 20 yaşında olan İdil Doğa Oral’ın boyu 1.76. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) Tekstik Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi'nin Moda Tasarım Bölümü 1. Sınıf öğrencisidir.

GEÇEN SENE KİM BİRİNCİ OLDU?

Miss Turkey World 2018 güzeli Şevval Şahin olurken, Miss Turkey Universe 2018 Tara Madelein De Vries ve Miss Turkey Supranational 2018 de Roda Irmak Kalkan oldu.