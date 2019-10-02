Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7171
  • 6,2599
  • 274.846
  • 103722
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Miss Turkey 2019 İdil Doğa Oral kimdir? İdil Doğa Oral kaç yaşında?

Miss Turkey 2019 İdil Doğa Oral kimdir? İdil Doğa Oral kaç yaşında?

Miss Turkey 2019 İdil Doğa Oral kimdir" İdil Doğa Oral kaç yaşında"

Miss Turkey 2019 finalistleri arasında yer alan İdil Doğa Oral merak edilen isimler arasında yer alıyor. İdil Doğa Oral kimdir, kaç yaşında? Türkiye güzelinin seçileceği yarışma için nefesler tutuldu. 20 finalist arasından bir isim birinci olacak. Finalistler arasında yer alan İdil Doğa Oral ile ilgili merak edilenlere haberimizde sizlerle.

İdil Doğa Oral’ın boyu, yaşı ve eğitimi araştırılıyor. Miss Turkey İdil Doğa Oral kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? Türkiye güzelinin seçileceği yarışma için nefesler tutuldu. Miss Turkey 2019 Güzellik Yarışması 02 Ekim 2019 Çarşamba günü yapılacak. 20 finalist arasından bir isim birinci olacak. Haberimiz içerisinden İdil Doğa Oral ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

İDİL DOĞA ORAL KİMDİR?

İdil Doğa Oral, Miss Turkey'de 6 numarada yer alacak. 20 yaşında olan İdil Doğa Oral’ın boyu 1.76. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) Tekstik Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi'nin Moda Tasarım Bölümü 1. Sınıf öğrencisidir.

GEÇEN SENE KİM BİRİNCİ OLDU?

Miss Turkey World 2018 güzeli Şevval Şahin olurken, Miss Turkey Universe 2018 Tara Madelein De Vries ve Miss Turkey Supranational 2018 de Roda Irmak Kalkan oldu.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Gülşen son paylaşımıyla Aleyna Tilki'ye benzetildi
Şeyma'nın sevgilisi etek giydi, sosyal medya yıkıldı
Gözlükleri için dolap yaptırdı
Sinan'dan Burcu'ya 'geri dön' çağrısı
Tarık Ünlüoğlu'nun son paylaşımı yürek burktu
<p>Elazığ´da 72 yaşındaki 6 çocuk annesi Fatma Başar, zihinsel ve bedensel engelli 4 çocuğuna devlet

´Başıma Bir Şey Gelirse Çocuklarımın Arkasında Devletim Var´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Antibiyotik kullanırken bu besinlerden uzak durun! İyileşmeyi engelliyor!

Amerikan askerlerini çıldırtan yer