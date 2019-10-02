Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7091
  • 6,2535
  • 274.165
  • 103509
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Miss Turkey 2018 Şevval Şahin kimdir? Şevval Şahin estetik tartışması ile gündem olmuştu

Miss Turkey 2018 Şevval Şahin kimdir? Şevval Şahin estetik tartışması ile gündem olmuştu

Miss Turkey 2018 Şevval Şahin kimdir" Şevval Şahin estetik tartışması ile gündem olmuştu

“Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin kimdir?” sorusu araştırılıyor. Miss Turkey 2019 Güzellik Yarışması 02 Ekim 2019 Çarşamba günü yapılacak. 20 finalist arasından bir isim birinci olacak. Geçen yıl birinci olan isim Şevval Şahin olmuştu. Miss Turkey 2018 birincisi olduktan sonra estetik tartışmalarıyla gündeme gelen Şevval Şahin, Miss World'de Türkiye'yi temsil etti ancak ilk 30’a giremedi.

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin araştırılan konular arasında yer alıyor. 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin’in boyu ve yaşı araştırılıyor. Her yıl düzenlenen yarışma 2019 yılında da yoğun ilgi görüyor. Miss Turkey 2019 Güzellik Yarışması 02 Ekim 2019 Çarşamba günü yapılacak. 20 finalist arasından bir isim birinci olacak. Geçen yıl birinci olan Şahin ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle.

 ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR?

Mankenlik yapan Şevval Şahin, 1999 yılında dünyaya geldi. Türkiye'nin en güzel 20 kızının kaldığı finalde Miss Turkey’de yarışan Şevval Şahin, 2018 sezonunun birincisi oldu. Eski hali ve şimdiki hali arasında epey fark bulunan Şevval Şahin, takipçiler tarafından ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Miss Turkey 2018 birincisi olduktan sonra estetik tartışmalarıyla gündeme gelen Şevval Şahin, Miss World'de Türkiye'yi temsil etti ancak ilk 30’a giremedi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Berfu Yenenler görücüye çıkardı: İşte Kuzey'in odası
Hande Erçel: Sınırımı zorlarım
Şeyma'nın sevgilisi etek giydi, sosyal medya yıkıldı
Sinan'dan Burcu'ya 'geri dön' çağrısı
Tarık Ünlüoğlu'nun son paylaşımı yürek burktu
<p>Diyarbakır´da anne Hacire Akar, dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos´ta sorumlu olarak

Diyarbakır´daki Evlat Nöbeti 30. Gününde

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dünyanın gözü orada! Denizaltından iki balistik füze fırlattılar

Türkiye'nin çevresindeki ülkelerin füze ve roket güçleri