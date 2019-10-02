Miss Turkey 2018 Şevval Şahin kimdir? Şevval Şahin estetik tartışması ile gündem olmuştu

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin araştırılan konular arasında yer alıyor. 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin’in boyu ve yaşı araştırılıyor. Her yıl düzenlenen yarışma 2019 yılında da yoğun ilgi görüyor. Miss Turkey 2019 Güzellik Yarışması 02 Ekim 2019 Çarşamba günü yapılacak. 20 finalist arasından bir isim birinci olacak. Geçen yıl birinci olan Şahin ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle.

ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR?

Mankenlik yapan Şevval Şahin, 1999 yılında dünyaya geldi. Türkiye'nin en güzel 20 kızının kaldığı finalde Miss Turkey’de yarışan Şevval Şahin, 2018 sezonunun birincisi oldu. Eski hali ve şimdiki hali arasında epey fark bulunan Şevval Şahin, takipçiler tarafından ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Miss Turkey 2018 birincisi olduktan sonra estetik tartışmalarıyla gündeme gelen Şevval Şahin, Miss World'de Türkiye'yi temsil etti ancak ilk 30’a giremedi.