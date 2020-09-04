Miray Daner'in yeni rolü için yaptığı imaj değişikliği Dark'ın Martha'sı Lisa Vicari'ye benzetildi!

Boran Kuzum ve Nejat İşler ile ‘Saygı- Bir Ercüment Çözer’ dizisi için kamera karşısına geçen genç oyuncu Miray Daner, yeni rolüyle izleyenleri şaşırtacak. Yapımda Helen karakterini canlandıracak olan oyuncu, rolü için imaj değişikliğine gitti. Senaryo gereği asi kız imajına bürünen Daner, saçlarını siyaha boyatıp, perçem kestirdi. Bununla da kalmayan oyuncu, kollarına geçici dövme yaptırdı. Tanınmakta güçlük çeken Daner, bu görüntüsüyle ‘Dark’ dizisinde Martha karakterini oynayan Lisa Vicari’ye benzetildi. Blu TV’de ekrana gelecek olan dizi, toplumdaki saygı kavramını, kadına, hayvana şiddeti, toplum içinde yaşama kurallarını aktaracak.

YENİ DİZİYE YENİ İMAJ



Genç oyuncu Miray Daner, tıpkı ‘Dark’ dizisindeki oyuncu Lisa Vicari gibi saçlarını siyaha boyatıp, kâkül kestirdi.