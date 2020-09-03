Miray Daner'den şaşkına çeviren imaj değişikliği! Sosyal medyayı ikiye böldü...

Vatanım Sensin, Bir Litre Gözyaşı ve Hakan Muhafız gibi dizilerde rol alan Miray Daner, yeni dizisi için bambaşka bir imaja büründü.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Güzel oyuncu Miray Daner'in Blu TV'de yayınlanacak olan Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi için çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Miray Daner'in dizideki yeni imajıyla fotoğrafları ise hayranlarını ikiye böldü. Güzel oyuncunun siyah saçlı ve kahküllü hali sosyal medyada da gündem oldu.

İşte Miray Daner'in yeni imajı...