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  3. Miray Daner'den şaşkına çeviren imaj değişikliği! Sosyal medyayı ikiye böldü...
03 Eylül 2020 Perşembe 10:16 | Son Güncelleme:

Miray Daner'den şaşkına çeviren imaj değişikliği! Sosyal medyayı ikiye böldü...

Miray Daner'den şaşkına çeviren imaj değişikliği! Sosyal medyayı ikiye böldü...

Bir süredir ekranlardan uzak kalan genç oyuncu Miray Daner, dijitalde yer alacak yeni dizisi için radikal bir değişikliğe gitti. Sarışın Daner, saçlarını siyaha boyayarak imaj değiştirdi. Oyuncunun yeni imajı ise sosyal medyayı ikiye böldü.

Vatanım Sensin, Bir Litre Gözyaşı ve Hakan Muhafız gibi dizilerde rol alan Miray Daner, yeni dizisi için bambaşka bir imaja büründü.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Güzel oyuncu Miray Daner'in Blu TV'de yayınlanacak olan Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi için çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Miray Daner'in dizideki yeni imajıyla fotoğrafları ise hayranlarını ikiye böldü. Güzel oyuncunun siyah saçlı ve kahküllü hali sosyal medyada da gündem oldu.

İşte Miray Daner'in yeni imajı...

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