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  3. Miray Daner'den rejim yanlısına tokat gibi cevap!

Miray Daner'den rejim yanlısına tokat gibi cevap!

Miray Daner'den rejim yanlısına tokat gibi cevap!

Ünlü oyuncu Miray Daner, İdlib'deki şehit düşen askerlerimizin isimlerini paylaştı.

Vatanım Sensin dizisi ile yıldızı parlayan Miray Daner, İdlib şehitlerini unutmadı. Daner, sosyal medya hesabından İdlib'de şehit düşen 33 Mehmetçik'in isimlerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı. Oyuncunun paylaşımına rejim yanlısı bir Suriyeli, hadsiz bir yanıt verdi.

TOKAT GİBİ CEVAP!

Daner, bu mesajı paylaşıp "İki çeşit insan var; vicdanı olan ve olmayan" sözüyle yanıt verdi. Bu paylaşım sosyal medyaya damga vurdu.


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