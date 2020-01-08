Miray Daner ve Kubilay Aka barıştı! Barışma şartları olay oldu

Geçtiğimiz aylarda Miray Daner'in eski sevgilisi Kubilay Aka'nın evine girerken görüldüğü öne sürülmüş, çiftin barıştığı belirtilmişti. Kubilay Aka'nın yeniden dönmek istediği Miray Daner’den son bir şans istediği ve güzel oyuncunun teklifi düşündüğü de gelen iddialar arasındaydı.

BARIŞTILAR!

Son olarak 2. Sayfa programının haberine göre Kubilay Aka ve Miray Daner barıştı. Ancak Daner, barışmak için Aka'ya şaşırtan bir şart koştu.

'MENAJERİNİ DEĞİŞTİRECEKSİN'

Miray Daner, eski sevgilisiyle barışma şartı olarak, "Menajerini değiştireceksin" dedi. Aka'nın da bunu kabul etmesi üzerine ikilinin yeniden bir araya geldiği belirtildi.