Miray Daner ve Boran Kuzum'dan aşk ilanı!

Bir dönem 'Vatanım Sensin' dizisinde birlikte rol alan Miray Daner ve Boran Kuzum'un, geçtiğimiz günlerde aşk yaşadıkları iddia edilmişti. İddialar karşısında sessiz kalan ikiliden, önceki gün ilişkiyi doğrulayan bir hamle geldi.

KALP EMOJİLERİ AŞKI ELE VERDİ

Kuzum, Paris'ten bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Başarılı oyuncunun bu karesine de Miray Daner, 'Boran' yazıp yanına da gözlerinden yıldızlar çıkan emoji koydu. Boran Kuzum'un yaptığı üç kalp emojili karşılık ise "İlan-ı aşk" dedirtti.

Genç oyuncuların aşk haberinin hemen arkasından Instagram'da yaptığı karşılıklı romantik yorumlara "Sonunda aşklarını ilan ettiler" mesajları yağdı.