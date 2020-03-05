Miray Daner ve Boran Kuzum'dan aşk ilanı!
Oyuncu Miray Daner'in, Kubilay Aka'dan ayrılıkdıktan sonra eski rol arkadaşı Boran Kuzum ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti. Son olarak çiftten öyle bir hamle geldi ki, gören herkes Daner ve Kuzum'un aşk ilanı yaptığını belirtti.
Bir dönem 'Vatanım Sensin' dizisinde birlikte rol alan Miray Daner ve Boran Kuzum'un, geçtiğimiz günlerde aşk yaşadıkları iddia edilmişti. İddialar karşısında sessiz kalan ikiliden, önceki gün ilişkiyi doğrulayan bir hamle geldi.
KALP EMOJİLERİ AŞKI ELE VERDİ
Kuzum, Paris'ten bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Başarılı oyuncunun bu karesine de Miray Daner, 'Boran' yazıp yanına da gözlerinden yıldızlar çıkan emoji koydu. Boran Kuzum'un yaptığı üç kalp emojili karşılık ise "İlan-ı aşk" dedirtti.
Genç oyuncuların aşk haberinin hemen arkasından Instagram'da yaptığı karşılıklı romantik yorumlara "Sonunda aşklarını ilan ettiler" mesajları yağdı.