Miray Daner, Boran Kuzum ile aşk yaşıyor mu? sessizliğini bozdu!

Genç oyuncu Miray Daner, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı objektiflere yansıdı. Gazetecilerin sorularından kaçamayacağını anlayan Miray Daner, samimi açıklamalar yaptı.

'SADECE ARKADAŞIZ'

Kubilay Aka'dan ayrıldıktan sonra adı diğer bir oyuncu Boram Kuzum ile aşk dedikodusuna karışan Daner, iddialar hakkında ilk kez konuştu. Snob Magazin'in haberine göre güzel oyuncu, "Boran'la aramızda aşk yok. Sadece arkadaşız" diyerek aşk iddialarını yalanlamış oldu.

'BAŞKA ANLAM ÇIKARMAMAK GEREK'

Muhabirlerin, sosyal medyada birbirinize sürekli kalp emojileri atıyorsunuz. Bu ne anlama geliyor?" diye sorması üzerine Daner şu cevabı verdi: "Onlar arkadaşça atılan kalpler. Biz hep birbirimize atıyoruz. Başka anlam çıkarmamak gerek."