Miray Daner - Kubilay Aka ayrılığı için dikkat çeken yorum

Rol aldıkları 'Vatanım Sensin' dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları kısa süre sonra aşka dönüşen Miray Daner ve Kubilay Aka geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı.

İddialara göre Kubilay Aka Daner'İ Hilal Altınbilek’le aldatmıştı.

Magazin kulislerinde ise Miray Daner'in 'Dostlarına birkaç kez sorduğumda bana arkadaş olduklarını çünkü menajerlerinin aynı olduğunu söylemişti. Hiç şüphelenmedim. Ta ki tanımadığım bir hesaptan gelen fotoğrafı görene kadar' dediği iddia ediliyor.

Söz konusu iddiaya Ebru Polat "O mesajı Miray'a Hilal (Altınbilek) atmıştır, çocuk ayrılmaya cesaret edemiyse, Hilal'de Miray'ın gururlu bir kız olduğunu öğrendiyse ayrılacağını tahmin etmiştir" yorumunu yaptı.