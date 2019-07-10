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  3. Mine Koşan'ın oyuncu Halil Ergün ile paylaşımı olay oldu

Mine Koşan'ın oyuncu Halil Ergün ile paylaşımı olay oldu

Mine Koşan'ın oyuncu Halil Ergün ile paylaşımı olay oldu

Şarkıcı Mine Koşan, oyuncu Halil Ergün ile çekildiği bir pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Koşan’ın filtre uygulamasından Halil Ergün de nasibini aldı

Bir döneme damga vuran ünlü sanatçı Mine Koşan, oyuncu Halil Ergün ile çekildiği bir pozu Instagram hesabından paylaştı. Ancak Mine Koşan'ın kullandığı yüz filtresi programından Halil Ergün de nasibini aldı.

'AĞZIMIZIN TADI KAÇTI'

Mine Koşan'ın paylaşımına takipçiler komik yorum yapmaktan geri durmadı.

Takipçiler 'Ağzımızın tadı kaçtı', 'Keşke Ali Rıza Bey'i normal haliyle görseydik', 'Halil Bey baby face olmuş', 'Yeni doğmuş gibi' yorumlarını yaptı.

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