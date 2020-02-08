Milyoner'de geceye damgasını vuran 125 bin TL'lik soru! Efsane filmdeki Türkçe detayı...

Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının yayınlanan son bölümünde çıkan soru ekran başındaki herkesi şaşırttı. Yarışmaya Edirne’den katılan Mehmet Emir Kurtoğlu başarılı bir performans gösterdi ve 125 bin TL’lik soruya kadar gelmeyi başardı. Yarışmanın 125 bin TL değerindeki 10. sorusu ise geceye damgasını vurdu. İşte o soru:

125 BİN TL DEĞERİNDEKİ ŞAŞIRTAN SORU

1980 yapımı Superman II adlı filmde Clark Kent ve Lois Lane'in Daily Planet'te sohbet ettikleri sahnede arka plandaki posterde Türkçe olarak hangisi yazar?

A: Kıtaların buluştuğu ülke

B: Daha iyisi olamaz

C: Ne olursan ol gel

D: En doğrusu budur

19 yaşındaki genç yarışmacı Mehmet Emir Kurtoğlu ve ekran başındaki izleyicileri şaşırtan soruda Kurtoğlu A şıkkı “Kıtaların buluştuğu ülke” cevabını verdi. Sorunun doğru cevabı B şıkkı “Daha iyisi olamaz” olduğu için Kurtoğlu elendi ve 15 bin TL kazandı.