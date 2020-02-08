Milyoner'de geceye damgasını vuran 125 bin TL'lik soru! Efsane filmdeki Türkçe detayı...
Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında çıkan sorular yarışmacıları ve ekran başındakileri düşündürüyor ve zorluyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programın son bölümünde yarışan 19 yaşındaki Mehmet Emir Kurtoğlu iyi bir performans gösterdi ve 125 bin TL değerindeki soruya gelmeyi başardı. 125 bin TL'lik sorudaki Türkçe detayı ise geceye damgasını vurdu. İşte Milyoner’e damgasını vuran soru…
Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının yayınlanan son bölümünde çıkan soru ekran başındaki herkesi şaşırttı. Yarışmaya Edirne’den katılan Mehmet Emir Kurtoğlu başarılı bir performans gösterdi ve 125 bin TL’lik soruya kadar gelmeyi başardı. Yarışmanın 125 bin TL değerindeki 10. sorusu ise geceye damgasını vurdu. İşte o soru:
125 BİN TL DEĞERİNDEKİ ŞAŞIRTAN SORU
1980 yapımı Superman II adlı filmde Clark Kent ve Lois Lane'in Daily Planet'te sohbet ettikleri sahnede arka plandaki posterde Türkçe olarak hangisi yazar?
A: Kıtaların buluştuğu ülke
B: Daha iyisi olamaz
C: Ne olursan ol gel
D: En doğrusu budur
19 yaşındaki genç yarışmacı Mehmet Emir Kurtoğlu ve ekran başındaki izleyicileri şaşırtan soruda Kurtoğlu A şıkkı “Kıtaların buluştuğu ülke” cevabını verdi. Sorunun doğru cevabı B şıkkı “Daha iyisi olamaz” olduğu için Kurtoğlu elendi ve 15 bin TL kazandı.