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Milli ruh çığ gibi

Milli ruh çığ gibi

Sanat dünyasının ünlü isimleri Suriye’nin kuzeyindeki PYD/PKK mevzilerine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı’nda tek yürek oldu. 

TSK’nın Fırat’ın doğusunda PYD/ PKK terör unsurlarına düzenlediği operasyona ünlüler, sosyal medya hesaplarından destek çıktı.  

İbrahim Tatlıses: Dileğim tüm bölgeye barış ve huzurun gelmesidir. Barış Pınarı Harekatı’nda Allah Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah Mehmetçiğimizi korusun. 

Ajda Pekkan: Tüm dualarımız Mehmetçiğimizle… Allah vatanımızı korusun. 

Vildan Atasever: Allah yar ve yardımcınız olsun, kahraman Mehmetçiğimiz !

Ebru Gündeş: Tüm dualarımız kahraman Mehmetçiğimizle. Rabbim yardımcınız olsun. İnşallah zaferinizle oralarda barış ve huzura kavuşur. 

Mustafa Sandal: Son sözü her daim şanlı Türk ordusu söyler.     

Esra Erol: Kahraman Türk Ordusu güveni, barışı, huzuru sağlamak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan vatanı korumak için çıktığınız Barış Pınar Harekatı’nda kalbimiz ve dualarımız sizlerle. Yolunuz açık olsun.  

Gülse Birsel: Kalbimiz, dualarımız askerlerimizle. Hiçbirine en ufak zarar gelmeden, çabucak, sağlık ve mutlulukla dönsünler.

Engin Altan Düzyatan: Tüm Mehmetçiğin ve yiğitlerin Allah yardımcısı olsun, yolları açık olsun. Türk milleti ordusunun yanında. 

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