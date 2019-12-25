Miley Cyrus ile Liam Hemsworth resmen boşandı!

Miley Cyrus ve Liam Hemsworth evlenmelerinden tam bir yıl sonra resmen boşandı. 23 Aralık 2018’de gizli bir törenle evlenen ikili, sekiz aylık evliliğin ardından ayrıldıklarını duyurmuştu. Çiftin boşanma davası ise yeni sonuçlandı.

SADE BİR TÖRENLE EVLENMİŞLERDİ

10 yıldır birlikte olan 29 yaşındaki Avustralyalı oyuncu ile 27 yaşındaki ABD’li şarkıcı, Cyrus’un Nashville’deki evinde, aileleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir törenle evlenmişti.

2009 yılında birlikte rol aldıkları The Last Song filmi setinde tanışıp ilişki yaşamaya başlayan çift, ağustos ayında ayrılmıştı. 2012’de nişanlanan ikili, 2013’te ayrılmış, 2016’da yeniden bir araya gelmişti.

Daha önce panseksüel (Cinsel kimliği ya da toplumsal kimliğini göz önünde bulundurmaksızın farklı eğilimleri olan insanlara ilgi duyan) olduğunu açıklayan ve Hemsworth ile evli olsa da “Hala kadınlara ilgi duyuyorum” şeklinde konuşan Miley Cyrus, ayrılık haberiyle birlikte Kaitlynn Carter ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ardından Avustralyalı pop şarkıcısı Cody Simpson ile ilişki yaşamıştı.