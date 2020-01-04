Michael Douglas ve eşi Catherina Zeta Jones İstanbul'da

Oscar Ödüllü sinema oyuncusu Michael Douglas ve eşi Catherina Zeta Jones, üçüncü kez Türkiye’ye geldi. İlk kez 1989 yılında Bodrum’a gelen ve ardından bir dönem iş nedeniyle İstanbul’da bulunan oyuncu, Türkiye’den ‘çok güzel bir ülke’ şeklinde bahsetmişti. Douglas, yıllar sonra bu kez eşiyle birlikte İstanbul’u ziyaret etti.

Michael Douglas ve Catherine Zate Jones Atatürk Havalimanı’nda görüntülendi.

TARİHİ MEKANLARI GEZECEK

Afrika’dan gelen çift, İstanbul Havalimanı’nda objektiflere takıldı. Catherine Zate Jones, şapkasıyla yüzünü gizleyerek görüntü alınmasını engelledi. 4 gün kalacak olan oyuncunun Kapalıçarşı, Ayasofya ve Topkapı Sarayı gibi tarihi yerleri gezeceği öğrenildi. İkili Nişantaşı’ndaki The St. Regis Otel’de konaklayacak.