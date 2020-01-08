Bush'un halılarından ön sipariş verdi

Recep ASLAN

Miami’deki işleri nedeniyle Catherina Zeta- Jones’i yolcu eden Michael Douglas, çocukları Dylan ve Carys ile İstanbul’un tarihi yerlerini gezmeye devam ediyor. Douglas, önceki gün halıcıya gitti.

Oyuncu dünya liderleri ve yıldız sanatçılara sattığı Türk halılarıyla adından söz ettiren, ‘ünlülerin halıcısı’ olarak da tanınan Hakan Evin’in Kapalıçarşı’daki dükkanını gezdi. Dükkandaki halı ve kilimleri yakından inceleyen Douglas, beğendiklerini sipariş verdi. Daha önce eski ABD Başkanı George Bush’a halı sattığı için Evin’in dükkanına gittiği öğrenilen Douglas, burada ABD Başkanları arasında en çok Bush’u sevdiğini söylediği bildirildi. Douglas ayrıca eşi Catherina Zeta’ya sürpriz yapmak için kuyumcudan takı seti almayı da ihmal etmedi.