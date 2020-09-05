05 Eylül 2020 Cumartesi 11:16 | Son Güncelleme:
Metin Yıldız yeni sevgilisiyle el ele
Altı yıl önce şiddet yüzünden eşi Elvan Pınar'dan boşanan, geçtiğimiz haftalarda da sevgilisi Gözde Kayra'yı darbettiği iddia edilen oyuncu Metin Yıldız, önceki akşam 3 aydır aşk yaşadığı yeni sevgilisiyle Cihangir sokaklarında el ele yakalandı.
Oyuncu, eski eşi ve sevgilisi hakkında açıklamalar yaptı: “Eski eşime nafakamı her zaman ödedim, ödemeye de devam ediyorum. Eski sevgilimi ise darp etmedim. O beni darp etti. Ünlü olmak için elinden geleni yaptı. Ama artık çok mutluyum. 3 aylık bir ilişkim var. Her şey çok güzel gidiyor.”