Metin Yıldız yeni sevgilisiyle el ele

Oyuncu, eski eşi ve sevgilisi hakkında açıklamalar yaptı: “Eski eşime nafakamı her zaman ödedim, ödemeye de devam ediyorum. Eski sevgilimi ise darp etmedim. O beni darp etti. Ünlü olmak için elinden geleni yaptı. Ama artık çok mutluyum. 3 aylık bir ilişkim var. Her şey çok güzel gidiyor.”