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  3. Metin Yıldız yeni sevgilisiyle el ele
05 Eylül 2020 Cumartesi 11:16 | Son Güncelleme:

Metin Yıldız yeni sevgilisiyle el ele

Metin Yıldız yeni sevgilisiyle el ele

Altı yıl önce şiddet yüzünden eşi Elvan Pınar'dan boşanan, geçtiğimiz haftalarda da sevgilisi Gözde Kayra'yı darbettiği iddia edilen oyuncu Metin Yıldız, önceki akşam 3 aydır aşk yaşadığı yeni sevgilisiyle Cihangir sokaklarında el ele yakalandı.

Oyuncu, eski eşi ve sevgilisi hakkında açıklamalar yaptı: “Eski eşime nafakamı her zaman ödedim, ödemeye de devam ediyorum. Eski sevgilimi ise darp etmedim. O beni darp etti. Ünlü olmak için elinden geleni yaptı. Ama artık çok mutluyum. 3 aylık bir ilişkim var. Her şey çok güzel gidiyor.”

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