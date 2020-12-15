Metin Şentürk'ten kötü haber! Koronavirüs testi pozitif çıktı

Başarılı şarkıcı Metin Şentürk sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ile takipçilerini korkuttu. Ünlü şarkıcı, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyururken vatandaşları önlemlere uyulması gerektiği konusunda uyarmayı ihmal etmedi.

Metin Şentürk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

ZATEN POZİTİF ADAMDIM NEGATİF ÇIKMASINI BEKLEYEMEZDİK

'Sevgili dostlar Kovid-19 testim pozitif çıktı, tedavi sürecim başladı. Sağlık durumun şu an iyi ve endişe edilecek bir durum yok. Bu haberi benden duyun istedim. Önlemlere dikkat edin, hepinizi seviyorum. Zaten pozitif adamdım testimin negatif çıkmasını bekleyemezdik. Zaman zaman bilgilendireceğim'