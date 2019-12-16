Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8471
  • 6,5163
  • 275.387
  • 110480
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Metin Hara'nın başı dertte! İş yeri mühürlendi, 6 ay hapsi isteniyor

Metin Hara'nın başı dertte! İş yeri mühürlendi, 6 ay hapsi isteniyor

Metin Hara'nın başı dertte! İş yeri mühürlendi, 6 ay hapsi isteniyor

Adriana Lima ile yaşadığı aşk sonrası tüm Türkiye'ye adını duyuran Metin Hara, diploması olmadığı halde kendisini doktor ilan edince ihbar edildi. 6 ay hapsi istenen Hara'nın iş yeri de mühürlendi.

Adriana Lima ile yaşadığı ilişkiyle adını duyuran yazar Metin Hara, kendi kendini 'doktor' ilan edince, savcılığa ihbar edildi. Bir vatandaş, 'Tıp eğitimi olmamasına rağmen doktor unvanı kullanıyor' diyerek Metin Hara'yı BİMER'e şikayet etti.

'KİTAPLARIMDAKİ FELSEFEYİ ANLATIYORUM'

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; soruşturmada; Hara'ya ait İnsana Güven Eğitim Danışmanlık şirketinin faaliyet izni olmadığı belirlendi. İş yeri mühürlendi. Hara, ifadesinde "Tıbbi teşhis ve tedavi yapmadım. Kitaplarımdaki felsefeyi anlatıyorum" dedi. Hara hakkında 'yetkisiz hekimlik' suçundan dava açıldı.


Serdar Ortaç 'Bekarlık sultanlık' dedi!
İş yeri mühürlendi, 6 ay hapsi isteniyor!
Fahriye Evcen oğlu Karan'la rekor kırdı
Gözü pek Boşnak savaşçı Alina 
30 dakikada 30 bin lira harcadı
<p>Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyeye bağlı Kaşlı Geçici Hayvan Ba

Bir Köpek Sezaryenle 16 Yavru Doğurdu

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!